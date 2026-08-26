यूपी: नेपाल की बाढ़ में फंसे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, मुजफ्फरनगर से गया है प्रतिनिधिमंडल
Muzaffarnagar News: भारतीय किसान यूनियन का नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल के दौरे पर है। अचानक भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के कारण राकेश टिकैत समेत प्रतिनिधिमंडल फंस गया है। टिकैत ने फोन पर बताया कि वह सुरक्षित स्थान पर हैं।
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नेपाल की भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ नेपाल गया भाकियू टिकैत का प्रतिनिधिमंडल भी फंस गया है। राकेश टिकैत ने बताया कि वह पोखरा क्षेत्र में सुरक्षित हैं। नेपाल में मौसम खराब है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में तलाशी और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों की टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं।
भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को बताया कि किसानों के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिन पहले नेपाल पहुंचे थे। वह पोखरा में हैं और यहां मौसम खराब है, लेकिन बाढ़ का इतना असर इस क्षेत्र में नहीं आया है। गाड़ियों छोड़कर सभी सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं।
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