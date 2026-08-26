यूपी: नेपाल की बाढ़ में फंसे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, मुजफ्फरनगर से गया है प्रतिनिधिमंडल

फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से चितवन और पोखरा को जोड़ने वाले पृथ्वी राजमार्ग को बंद किए गया है। वह पोखरा से पहले काठमांडु पहुंचेंगे और इसके बाद 28 अगस्त तक वापस मुजफ्फरनगर आ जाएंगे। इसके अलावा टिकैत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी वीडियो जारी कर नेपाल की स्थिति के विषय में अवगत कराया है। उनके साथ अजय ठाकुर समेत अन्य किसान भी गए हुए हैं।