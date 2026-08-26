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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   UP: BKU national spokesperson Rakesh Tikait stranded in Nepal floods; BKU delegation is from Muzaffarnagar.

यूपी: नेपाल की बाढ़ में फंसे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, मुजफ्फरनगर से गया है प्रतिनिधिमंडल

Wed, 26 Aug 2026 08:38 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर
अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 26 Aug 2026 08:38 PM IST
सार

Muzaffarnagar News: भारतीय किसान यूनियन का नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल नेपाल के दौरे पर है। अचानक भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के कारण राकेश टिकैत समेत प्रतिनिधिमंडल फंस गया है। टिकैत ने फोन पर बताया कि वह सुरक्षित स्थान पर हैं। 

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UP: BKU national spokesperson Rakesh Tikait stranded in Nepal floods; BKU delegation is from Muzaffarnagar.
नेपाल में फंसे राकेश टिकैत। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नेपाल की भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ नेपाल गया भाकियू टिकैत का प्रतिनिधिमंडल भी फंस गया है। राकेश टिकैत ने बताया कि वह पोखरा क्षेत्र में सुरक्षित हैं। नेपाल में मौसम खराब है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में तलाशी और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों की टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं।

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भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को बताया कि किसानों के नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिन पहले नेपाल पहुंचे थे। वह पोखरा में हैं और यहां मौसम खराब है, लेकिन बाढ़ का इतना असर इस क्षेत्र में नहीं आया है। गाड़ियों छोड़कर सभी सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं।

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फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से चितवन और पोखरा को जोड़ने वाले पृथ्वी राजमार्ग को बंद किए गया है। वह पोखरा से पहले काठमांडु पहुंचेंगे और इसके बाद 28 अगस्त तक वापस मुजफ्फरनगर आ जाएंगे। इसके अलावा टिकैत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी वीडियो जारी कर नेपाल की स्थिति के विषय में अवगत कराया है। उनके साथ अजय ठाकुर समेत अन्य किसान भी गए हुए हैं।

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