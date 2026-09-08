Azamgarh News: भवन बना, रास्ता नहीं बना, 22 साल से पगडंडी के सहारे विद्यालय पहुंच रहे बच्चे

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ठेकमा ब्लॉक के बीकापुर गांव स्थित विद्यालय तक मुख्य सड़क से करीब 200 मीटर कच्ची पगडंडी है। बरसात में यह रास्ता पानी में डूब जाता है। ऐसे में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को जलभराव के बीच से होकर विद्यालय पहुंचना पड़ता है।ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय भवन निर्माण पर सरकारी धन खर्च हुआ, लेकिन बच्चों की सुरक्षित आवाजाही के लिए आज तक व्यवस्था नहीं की गई। विद्यालय के शिक्षक साहब लाल ने बताया कि बारिश शुरू होते ही विद्यालय तक पहुंचना काफी कठिन हो जाता है।रास्ते में पानी भरने से बच्चों को परेशानी होती है। अभिभावक भी रास्ते की स्थिति को देखते हुए बच्चों को स्कूल भेजने में संकोच करते हैं। इसका असर विद्यालय की छात्रसंख्या पर भी पड़ रहा है।00मुआवजा नहीं मिला तो खेत में मिला दी रास्ते की जमीनपूर्व प्रधान नीरज राय ने बताया कि विद्यालय निर्माण के समय सरकारी रास्ता उपलब्ध नहीं था। ग्रामीणों की सहमति से निजी जमीन से होकर विद्यालय तक रास्ता बनाया गया था। संबंधित जमीन के मुआवजे की बात हुई थी, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने के बाद जमीन मालिकों ने रास्ते की जमीन को अपने खेत में मिला लिया। इसके बाद विद्यालय तक स्थायी रास्ते का मामला अधर में लटक गया। ग्रामीण शिवकुमार राम ने कहा कि भवन बनने के 22 साल बाद भी बच्चे पगडंडी के सहारे स्कूल पहुंच रहे हैं।वर्जनमामले की जानकारी लेकर विद्यालय तक रास्ता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। -विमल तिवारी, खंड शिक्षा अधिकारी