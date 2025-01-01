पीडीए के हक और आरक्षण की लड़ाई के लिए एकजुट हों जनता : धर्मेंद्र यादव

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साथ ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और पीडीए आंदोलन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि छात्रों, नौजवानों और पीडीए समाज पर किए जा रहे पुलिस उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए सभी वर्गों को एकजुट होना होगा।उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या से युवाओं को बचाने, भगवान राम के खजाने को कथित लूट से बचाने और प्रदेश में वर्षों से रुकी विकास की गति को फिर से तेज करने के लिए समाजवादी सरकार बनाना जरूरी है। पंचायत में विधायक पूजा सरोज, पूर्व विधायक संग्राम यादव, नफीस अहमद, नंद किशोर यादव, विजय यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।