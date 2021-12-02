फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   The Mumbai-Mau Special train will also halt at Khorasan Road and Muhammadabad.

Azamgarh News: खुरासन रोड और मुहम्मदाबाद में भी होगा मुंबई-मऊ विशेष ट्रेन का ठहराव

Sat, 03 Oct 2026 12:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
The Mumbai-Mau Special train will also halt at Khorasan Road and Muhammadabad.
पूर्वांचल के यात्रियों को रेलवे ने राहत दी है। रेलवे बोर्ड ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी), मुंबई से मऊ के बीच वाराणसी, शाहगंज और आजमगढ़ होकर विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ट्रेन संख्या 01123 / 01124 सप्ताह में दो दिन चलेगी। खुरासन रोड और मुहम्मदाबाद में भी इसका ठहराव होगा।
विज्ञापन

जनसंपर्क अधिकारी हेमंत कुमार के मुताबिक, मुंबई से ट्रेन संख्या 01123 शुक्रवार और रविवार को नौ अक्तूबर से 20 नवंबर तक चलेगी। मऊ से ट्रेन संख्या 01124 रविवार और मंगलवार को 11 अक्तूबर से 22 नवंबर तक संचालित होगी।
विज्ञापन

मुंबई से ट्रेन दोपहर 12:15 बजे रवाना होकर वाराणसी शाम चार बजे, शाहगंज सात बजे, खुरासन रोड 7:28 बजे, आजमगढ़ आठ बजे, मुहम्मदाबाद 8:28 बजे और मऊ रात 9:30 बजे पहुंचेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

खुरासन रोड और मुहम्मदाबाद में ठहराव से आसपास के यात्रियों को मुंबई आवागमन में सुविधा मिलेगी। उद्योग व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष अजय जायसवाल, मनोनीत सभासद गोविंद यादव और सुरेश कुमार गुप्ता ने निर्णय का स्वागत किया। रेल सलाहकार समिति के सदस्य शाहआलम कुरैशी ने विशेष ट्रेन को नियमित करने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed