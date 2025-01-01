Azamgarh News: 2027 के रण में सपा की हुंकार, पूर्ण बहुमत का धर्मेंद्र का दावा

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उन्होंने दिवंगत को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर मनोज कृष्ण यादव, अजय कृष्ण यादव समेत अन्य परिजनों को ढांढस बंधाया।धर्मेंद्र यादव ने कहा कि रामकृष्ण यादव से उनके परिवार का पुराना संबंध रहा है। बचपन से ही उन्हें उनका स्नेह मिलता रहा। आज वह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा दिल में रहेंगी।उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं का मार्च के बाद समाजवादी सरकार बनने पर निस्तारण कराया जाएगा।पंचायत चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनपद में पंचायतीराज मंत्री घूम रहे हैं, वही इस संबंध में सही जवाब दे सकते हैं। भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रशंसा किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी में रहते हुए यदि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ कर रहे हैं तो यह अच्छी बात है।इस दौरान बालकृष्ण यादव, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह यादव, विजय बहादुर यादव, राजेश यादव, रामकुमार यादव, राज कुमार यादव, ब्रजेश यादव, विक्रम, विवेक, रतिभान यादव, जन्मेजय यादव, विवेक विश्वकर्मा, सौरभ यादव आदि मौजूद रहे।