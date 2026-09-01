Azamgarh News: राज्यपाल पुरस्कार के लिए शिक्षक प्रदीप सिंह का चयन

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धौरहरा गांव निवासी प्रदीप सिंह ने 25 वर्ष के सेवाकाल में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय प्रधानाध्यापक व प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष तथा राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन को दिया।उनके चयन पर शिक्षकों और शुभचिंतकों ने बधाई दी। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह समेत शिक्षक मनोज दुबे, नागेंद्र दुबे, पुल्ली पांडेय, पवन सिंह, पंकज, देवेंद्र सिंह, विजय प्रताप यादव सहित अन्य शिक्षकों और शुभचिंतकों ने बधाई और शुभकामनाएं दीं। संवाद