Azamgarh News: राज्यपाल पुरस्कार के लिए शिक्षक प्रदीप सिंह का चयन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:57 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:57 AM IST
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शिक्षा क्षेत्र कोयलसा के उच्च प्राथमिक विद्यालय भैरोपुर में कार्यरत शिक्षक प्रदीप सिंह का राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। शिक्षक दिवस पर पांच सितंबर को राज्यपाल उन्हें सम्मानित करेंगे।
धौरहरा गांव निवासी प्रदीप सिंह ने 25 वर्ष के सेवाकाल में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय प्रधानाध्यापक व प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष तथा राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन को दिया।
उनके चयन पर शिक्षकों और शुभचिंतकों ने बधाई दी। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह समेत शिक्षक मनोज दुबे, नागेंद्र दुबे, पुल्ली पांडेय, पवन सिंह, पंकज, देवेंद्र सिंह, विजय प्रताप यादव सहित अन्य शिक्षकों और शुभचिंतकों ने बधाई और शुभकामनाएं दीं। संवाद
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धौरहरा गांव निवासी प्रदीप सिंह ने 25 वर्ष के सेवाकाल में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय प्रधानाध्यापक व प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष तथा राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक सुरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन को दिया।
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उनके चयन पर शिक्षकों और शुभचिंतकों ने बधाई दी। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह समेत शिक्षक मनोज दुबे, नागेंद्र दुबे, पुल्ली पांडेय, पवन सिंह, पंकज, देवेंद्र सिंह, विजय प्रताप यादव सहित अन्य शिक्षकों और शुभचिंतकों ने बधाई और शुभकामनाएं दीं। संवाद
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