सपा अनर्गल आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ने का कर रही प्रयास : ब्रजेश पाठक

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इस दौरान उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पार्टी, सरकार और प्रदेश की जनता विनोद राय के परिवार के साथ खड़ी है।डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा बुलंदशहर में उनके कार्यक्रम को रोके जाने के आरोपों पर कहा कि अखिलेश यादव दिग्भ्रमित हैं और प्रदेश की भाजपा सरकार किसी को रोकने-टोकने का काम नहीं करती।ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अनर्गल आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने और प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सपा का इतिहास गुंडई, महिलाओं की इज्जत से जुड़े अपराध और लोगों की संपत्ति पर कब्जे से जुड़ा रहा है।आजमगढ़ और जौनपुर के लोग जानते हैं कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब गुंडई और दंगे चरम पर रहे। इस मौके पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन, दीपक राय आदि उपस्थित थे।बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर की जाएगीबाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए गए निर्देशों की जानकारी दी। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के सवाल पर पाठक ने कहा कि चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही और डॉक्टरों की व्यवस्था की जाएगी। न्यूरोसर्जन की उपलब्धता से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार इस कमी को पूरा करने का लगातार प्रयास कर रही है।