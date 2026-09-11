पांच अरब का लेनदेन प्रभावित: आजमगढ़ में बैंककर्मियों की हड़ताल, पांच दिनी बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग

यूनियन बैंक के नेता रिजवान अहमद ने कहा कि स्टाफ की कमी का सीधा असर ग्राहकों को मिलने वाली बैंकिंग सेवाओं पर पड़ रहा है। हड़ताल में योगेंद्र यादव, दुर्गेश, सरफराज अहमद, एलके सिंह, राजर्षि देव सिंह आदि मौजूद रहे।



अतरौलिया : पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने और समान पीएलआई भुगतान समेत विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को सभी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। इसका व्यापक असर रहा और सभी शाखाओं में कामकाज ठप रहा। शाखाओं के मुख्य द्वार पर ताले लटके रहे। बैंकों में शनिवार व रविवार को छुट्टी होने की स्थिति में लगातार कई दिन बैंक सेवा बाधित रहने से खाताधारक मायूस दिखे।