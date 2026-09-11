फर्जी मुख्तारनामा दिखाकर जमीन का सौदा: 6.10 लाख हड़पे, पिता-पुत्र पर पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी; चेक भी बाउंस

आजमगढ़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन निवासी व्यवसायी सत्येन कुमार उर्फ सत्यम ने जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन गांव निवासी पिता-पुत्र पर फर्जी मुख्तार-ए-आम (पावर ऑफ अटॉर्नी) दिखाकर जमीन का सौदा करने और 6.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने सुभाष चौबे और उनके पुत्र रत्नेश मणि चतुर्वेदी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पीड़ित व्यवसायी सत्येन कुमार उर्फ सत्यम ने बताया कि उसे व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता थी। इसी दौरान पूर्व परिचित सुभाष चौबे और उनके पुत्र रत्नेश मणि चतुर्वेदी उसके कार्यालय और आवास पर आते-जाते थे। आरोप है कि 20 जून 2022 को दोनों उसके आवास और कार्यालय पहुंचे। उन्होंने नरौली पर स्थित भूमि का स्वयं को मुख्तार-ए-आम बताते हुए कथित पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई।