Azamgarh News: पिता का शव लेकर थाने पहुंचा बेटा

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उसने साहडीह गांव के कुछ लोगों पर पिता को एक मुकदमे में आरोपी बनवाने का दबाव बनाने और जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगाया। थाने पर पहुंचे परिजनों को पुलिस ने समझा-बुझाकर घर भेज दिया।शैलेश यादव ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि साहडीह गांव के कुछ लोगों ने उसके पिता को एक मुकदमे में आरोपी बनवाया था। इसके बाद उन्हें थाने बुलाए जाने का दबाव बनाया जा रहा था।शैलेश का यह भी आरोप है कि संबंधित लोगों ने उसके पिता और दादी की जमीन का बैनामा करा लिया था। शैलेश ने बताया कि उसके पिता चंडीगढ़ में काम करते थे। वहां से घर लौटते समय लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई।सूचना मिलने पर वह लखनऊ पहुंचा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद पिता का शव लेकर सीधे रौनापार थाने पहुंच गया। इसकी जानकारी होने पर गांव के अन्य लोग और परिजन भी थाने पर जुट गए।थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने बताया कि शिवकुमार यादव की ट्रेन से आते समय मृत्यु हो गई थी। इसके बाद परिजन शव लेकर थाने पहुंचे थे। उन्हें समझा-बुझाकर घर वापस भेज दिया गया।