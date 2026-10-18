Azamgarh News: कनेक्शन न विद्युत सुरक्षा के नियमों का पालन, रोशन हो रहे पूजा पंडाल

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त्योहार के दौरान पंडालों में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। कल से भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसे में विद्युत सुरक्षा संबंधी औपचारिकताओं की अनदेखी दुर्घटना का कारण बन सकती है। पंडालों में बिजली की झालरें, सजावटी लाइटें और अन्य विद्युत उपकरण लगाए गए हैं।यदि कहीं तार कटे हों, खुले जोड़ हों या ओवरलोडिंग की स्थिति बने तो करंट लगने और आग लगने का खतरा बढ़ सकता है। विद्युत निगम की ओर से पूजा समितियों से अस्थायी कनेक्शन लेने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद समितियों की ओर से नियमों का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आ रही है।दूसरी ओर, विद्युत सुरक्षा विभाग की ओर से पंडालों की जांच कर विद्युत सुरक्षा के इंतजामों, वायरिंग की स्थिति और सुरक्षा मानकों के अनुपालन की पड़ताल की जानी है। विद्युत सुरक्षा विभाग को 1748 की लिस्ट दी गई है, लेकिन अभी तक विभाग की टीम शहर के मुख्य 25 पंडालों तक ही पहुंच सकी है। ऐसे में पंडालों और सड़कों पर विद्युत सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के बाद पंडालों और सड़कों पर मेले में आने वालों की भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी।- वर्जनहमें 1748 की लिस्ट मिली है। शहर के मुख्य 25 पंडालों की जांच कर जरूरी सुझाव दिया गया है। लोड के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का तार होना चाहिए। तार जोड़ रहित हो। हैलोजन लाइट की जगह एलईडी का प्रयोग करने का सुझाव दिया जा रहा है। -विकास कुमार शुक्ला, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा।पूजा समितियां निगम से अस्थायी कनेक्शन ले लें या बिजली के लिए सेल्फ जनरेटर का प्रयोग करें। अन्यथा किसी भी दुर्घटना के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। -घनश्याम, अधीक्षण अभियंता।