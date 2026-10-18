Azamgarh News: अपने ही परिसर में कराया निर्माण, एक साल में उखड़ गई गिट्टी

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विकास भवन, जहां से जिले के विकास का खाका खींचा जाता है और विकास कार्यों को गति प्रदान की जाती है, वहीं एक साल पहले कराया गया निर्माण कार्य गुणवत्ता के मानकों पर सवाल खड़े कर रहा है।यहीं मुख्य विकास अधिकारी के साथ ही कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारी भी बैठते हैं। इसके बाद भी इस निर्माण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने सात लाख रुपये की लागत से वाहन पार्किंग का निर्माण कराया। इसका निर्माण 2025 में पूरा हुआ और इसमें वाहन खड़े होने लगे।एक साल बाद ही इस पार्किंग स्थल की हालत देखें, तो इसकी फर्श जगह-जगह से टूटने लगी है। इतना ही नहीं, इसकी फर्श भी अब धंसने लगी है। इससे कार्यदायी संस्था द्वारा कराए गए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं।00 वर्जनभारी वाहनों के कारण यह पार्किंग कुछ जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई है। हमारी ओर से इसकी मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया गया है। -मनोज सिंह, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।