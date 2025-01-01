Azamgarh News: स्टेट ताइक्वांडो में विवि की छह खिलाड़ियों ने जीते पदक

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मऊ में बीते 10 और 11 अक्तूबर को मऊ ताइक्वांडो एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वावधान में प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें एमएससी प्रथम वर्ष की दीक्षा पांडेय ने फाइट में रजत और पुमसे में कांस्य, एमए द्वितीय वर्ष की अनामिका यादव ने फाइट में कांस्य, बीटेक प्रथम वर्ष की कामिनी देवी ने फाइट में रजत और पुमसे में कांस्य तथा बीकॉम प्रथम वर्ष की साक्षी यादव ने फाइट में कांस्य और पुमसे में रजत पदक जीता।अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका दीक्षा राय ने पुमसे में कांस्य पदक के साथ कोच के रूप में सम्मान भी हासिल किया। सभी खिलाड़ी एनआईएस कोच सुनील कुमार शिंदे के निर्देशन में प्रशिक्षण ले रही हैं। विश्वविद्यालय परिवार ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।