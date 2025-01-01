फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   ASHA workers staged a protest after their demands were not met and submitted a memorandum to the superintendent.

Azamgarh News: मांगें पूरी नहीं होने पर आशाओं ने किया प्रदर्शन, अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन

Wed, 14 Oct 2026 12:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
ASHA workers staged a protest after their demands were not met and submitted a memorandum to the superintendent.
अहराैला सीएचसी पर प्रदर्शन करती आशा कार्यकर्ता। संवाद
मांगें पूरी नहीं होने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला पर ब्लॉक अध्यक्ष बृजबाला सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। आशाओं ने बुधवार से कलमबंद हड़ताल शुरू करने का एलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
विज्ञापन

ब्लॉक अध्यक्ष बृजबाला सिंह ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को अपनी मांगों के संबंध में वार्ता के लिए लखनऊ बुलाया गया था, लेकिन वार्ता विफल रही। आशाओं की प्रमुख मांगों में राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और समस्त मानदेय का भुगतान एकमुश्त उनके बैंक खातों में करने की मांग शामिल है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कलमबंद हड़ताल का निर्णय लिया गया है। बृजबाला सिंह ने बताया कि मंगलवार को सीएचसी अधीक्षक डॉ. शिवकुमार यादव को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बुधवार को जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। आशाओं ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। प्रदर्शन में रीना उपाध्याय, दुर्गावती, गीता, नीता सिंह, प्रियंका, कामिनी, अंजुला, कुसुम, विमल चौरसिया, उर्मिला और ममता समेत अन्य आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed