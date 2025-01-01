Azamgarh News: ग्राम प्रहरियों को धोती और साफा देकर किया सम्मानित

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एसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस लाइन के वर्दी स्टोर से उपस्थित ग्राम प्रहरियों को धोती और साफा वितरित कर सम्मानित किया गया। इस दौरान ग्राम प्रहरियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और पुलिस को महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने में ग्राम प्रहरियों की भूमिका की सराहना की।साथ ही पुलिस और ग्राम प्रहरियों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी सदर कौस्तुभ त्रिपाठी समेत अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।