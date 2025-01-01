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Azamgarh News: पंखे का स्विच लगाते समय करंट लगने से युवक की मौत

Wed, 14 Oct 2026 12:44 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:44 AM IST
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Youth dies of electric shock while turning on fan switch.
अनूप शर्मा की फाइल फोटो। स्रोत-परिजन - फोटो : सांकेतिक
सरायमीर थाना क्षेत्र के पेड़रा गंगापुर गांव में मंगलवार को कमरे में पंखे का स्विच लगाते समय करंट लगने से अनूप शर्मा (29) की मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। युवक की मौत से मां का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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पेड़रा गंगापुर गांव निवासी कलावती देवी पत्नी दूधनाथ शर्मा ने बताया कि उनका पुत्र अनूप शर्मा (29) मंगलवार सुबह अपने कमरे में सो रहा था। बताया जा रहा है कि बिजली में खराबी के कारण वह बोर्ड में पंखे का स्विच लगाने लगा।
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इसी दौरान वह करंट की चपेट में आकर गिर पड़ा। परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मां कलावती देवी बेटे का शव लेकर सरायमीर थाने पहुंचीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
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