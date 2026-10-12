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Azamgarh News: विकसित भारत पर सपना ने मारी बाजी, अंशिका सिंह द्वितीय और सौम्या सिंह रहीं तृतीय

Mon, 12 Oct 2026 11:46 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:46 PM IST
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Sapna wins top spot on the theme of 'Developed India'; Anshika Singh secures second place, and Saumya Singh comes in third.
अहरौला के राजकीय महिला महाविद्यालय समदी में कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक और छात्राएं। स्रोत-आयोजक
राजकीय महिला महाविद्यालय समदी में सोमवार को सेवा संकल्प अभियान के द्वितीय चरण के तहत जनपद स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने विकसित भारत की संकल्पना और वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर विचार रखे।
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प्रतिभागियों ने जाति-धर्म के भेदभाव से मुक्त समाज, आर्थिक असमानता का उन्मूलन, रोजगार, लैंगिक समानता और नवाचार में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो. महेंद्र प्रकाश ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक समानता, महिला सशक्तीकरण, उत्कृष्ट शोध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समृद्ध कृषि पर आधारित होना चाहिए।
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प्रतियोगिता में गांधी शताब्दी स्मारक पीजी कॉलेज की सपना प्रथम, शिवा डिग्री कॉलेज की अंशिका सिंह द्वितीय और राजकीय महिला महाविद्यालय अहरौला की सौम्या सिंह तृतीय स्थान पर रहीं।
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निर्णायक मंडल में डॉ. जमालुद्दीन अहमद, डॉ. प्रज्ञानंद प्रजापति और डॉ. संजय पटेल शामिल रहे। संयोजन डॉ. राकेश कुमार यादव ने किया। इस दौरान डॉ. रितेश कुमार यादव, डॉ. उपेंद्र विश्वकर्मा सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी और छात्राएं मौजूद रहीं।
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