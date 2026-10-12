Azamgarh News: विकसित भारत पर सपना ने मारी बाजी, अंशिका सिंह द्वितीय और सौम्या सिंह रहीं तृतीय

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प्रतिभागियों ने जाति-धर्म के भेदभाव से मुक्त समाज, आर्थिक असमानता का उन्मूलन, रोजगार, लैंगिक समानता और नवाचार में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रो. महेंद्र प्रकाश ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक समानता, महिला सशक्तीकरण, उत्कृष्ट शोध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समृद्ध कृषि पर आधारित होना चाहिए।प्रतियोगिता में गांधी शताब्दी स्मारक पीजी कॉलेज की सपना प्रथम, शिवा डिग्री कॉलेज की अंशिका सिंह द्वितीय और राजकीय महिला महाविद्यालय अहरौला की सौम्या सिंह तृतीय स्थान पर रहीं।निर्णायक मंडल में डॉ. जमालुद्दीन अहमद, डॉ. प्रज्ञानंद प्रजापति और डॉ. संजय पटेल शामिल रहे। संयोजन डॉ. राकेश कुमार यादव ने किया। इस दौरान डॉ. रितेश कुमार यादव, डॉ. उपेंद्र विश्वकर्मा सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी और छात्राएं मौजूद रहीं।