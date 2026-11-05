Azamgarh News: सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा

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संगठन ने चुनाव की तैयारियों के लिए प्रदेश में अपना सांगठनिक ढांचा मजबूत करने का संकल्प लिया। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि संगठन समाज के अधिकार, सम्मान और न्याय की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगा। उन्होंने यूजीसी के प्रावधानों और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।प्रदेश अध्यक्ष विश्वदीप अवस्थी ने संगठन का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में करने की बात कही। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष कविता तिवारी ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी को जरूरी बताया। प्रदेश सचिव विकास उपाध्याय और प्रिंस गॉड ने भी संगठन की आगामी रणनीति पर विचार रखे।ओंकार पाठक सोनू ने कहा कि यूजीसी और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी है। सम्मेलन में राजन दुबे, मदन चौबे और महेंद्र पांडेय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।