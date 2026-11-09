Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Azamgarh Attack occurs after objection is raised to firecrackers being thrown towards a house

आजमगढ़: घर की ओर पटाखा फेंकने का विरोध करने पर हमला, युवती और किशोर अस्पताल रेफर

Mon, 09 Nov 2026 05:19 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: किशन चौबे Updated Mon, 09 Nov 2026 05:19 PM IST
सार

आजमगढ़ के हरिश्चन्द्रपुर गांव में दीपावली की रात पटाखा फेंकने के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। लाठी-डंडों से हमले में युवती समेत कई लोग घायल हुए। युवती के सिर में गंभीर चोट और किशोर के हाथ में फ्रैक्चर होने पर दोनों को सदर अस्पताल रेफर किया गया।

विज्ञापन
Azamgarh Attack occurs after objection is raised to firecrackers being thrown towards a house
आजमगढ़ मारपीट - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हरिश्चन्द्रपुर गांव में दीपावली की रात पटाखा फेंकने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि विरोध करने पर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर गाली-गलौज की और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में युवती और किशोर समेत परिवार के कई लोग घायल हो गए। गंभीर चोट लगने पर युवती और किशोर को सदर अस्पताल रेफर किया गया है।

विज्ञापन


घर की ओर पटाखे फेंकने का विरोध करने पर विवाद
पीड़ित पृथ्वी राम प्रताप सरोज के अनुसार, रविवार रात करीब 8:30 बजे उनके घर के सामने सड़क पर कुछ लोग दीपावली के पटाखे जला रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग उनके घर की तरफ पटाखे फेंकने लगे। इसका विरोध करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मारपीट करने लगे।
विज्ञापन


शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे तो उन पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया।
 

Trending Videos

युवती के सिर में गंभीर चोट, किशोर का हाथ टूटा
मारपीट में राम प्रताप (48), निखिल (18), करन (17) और कुसुम (22) समेत परिवार के कई लोग घायल हो गए। सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुहम्मदपुर ले जाया गया। वहां कुसुम के सिर में गंभीर चोट और बार-बार बेहोश होने की स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं, किशोर करन के हाथ में फ्रैक्चर होने के कारण उसे भी बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। दोनों का उपचार चल रहा है।

नौ लोगों समेत अन्य पर मारपीट का आरोप
पीड़ित ने गंभीरपुर थानाध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर मिथुन सरोज, बबलू, रमेश, आशीष, वशिष्ठ सरोज, सचिन सरोज, सतीश सरोज, विपिन सरोज और राममिलन सरोज समेत अन्य लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है।

पीड़ित का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते विपक्षी आए दिन जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। उसने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

पुलिस को मिली तहरीर
चौकी इंचार्ज अश्वनी मिश्रा ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। पुलिस जांच कर रही है। जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed