Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Azamgarh Teenager killed three others critically injured in head-on collision between two motorcycles

आजमगढ़: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में किशोर की मौत, तीन गंभीर घायल

Mon, 09 Nov 2026 06:42 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: किशन चौबे Updated Mon, 09 Nov 2026 06:42 PM IST
सार

आजमगढ़ के रौनापार क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर में 15 वर्षीय गोलू की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पिता की मौत के बाद गोलू किराना दुकान पर काम करके परिवार की आर्थिक मदद करता था।

विज्ञापन
Azamgarh Teenager killed three others critically injured in head-on collision between two motorcycles
आजमगढ़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र के केशवपुर गांव के पास आजमगढ़-गोरखपुर मार्ग पर सोमवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाटघाट पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

विज्ञापन


नहर के पास दोनों बाइकों में हुई भिड़ंत
जानकारी के अनुसार, दोहरीघाट थाना क्षेत्र के चिऊटीडाड़ गांव निवासी गोलू (15) पुत्र स्व. राजू अपने साथी करन कुमार (24) निवासी हरदौली के साथ बाइक से लाटघाट से दोहरीघाट की ओर जा रहा था। वहीं, दूसरी बाइक पर जीयनपुर थाना क्षेत्र के करमड़ी गांव निवासी मनीष सिंह (27) और लाटघाट के मोचीपुर निवासी सूर्यांशु चौरसिया (28) सवार होकर काखभार की तरफ से लाटघाट आ रहे थे।
विज्ञापन


सोमवार शाम करीब साढ़े चार बजे केशवपुर गांव के पास शारदा सहायक खंड-32 नहर के समीप दोनों बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में चारों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

 
Trending Videos

अस्पताल पहुंचने पर किशोर को मृत घोषित किया
स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी लाटघाट पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने गोलू को मृत घोषित कर दिया। वहीं, करन, मनीष और सूर्यांशु की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें आजमगढ़ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पिता की मौत के बाद परिवार की मदद कर रहा था गोलू
गोलू दो भाइयों में बड़ा था। उसकी दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए वह दोहरीघाट की एक किराना दुकान पर काम करता था। सोमवार को वह अपने दोस्त के साथ किसी काम से लाटघाट आया था। घर लौटते समय रास्ते में हादसे का शिकार हो गया।

किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

किसी ने नहीं पहना था हेलमेट
थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि हादसे के समय दोनों बाइकों पर सवार किसी भी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम समेत अन्य आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed