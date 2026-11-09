आजमगढ़: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में किशोर की मौत, तीन गंभीर घायल

अस्पताल पहुंचने पर किशोर को मृत घोषित किया

स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी लाटघाट पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने गोलू को मृत घोषित कर दिया। वहीं, करन, मनीष और सूर्यांशु की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें आजमगढ़ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।



पिता की मौत के बाद परिवार की मदद कर रहा था गोलू

गोलू दो भाइयों में बड़ा था। उसकी दो छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए वह दोहरीघाट की एक किराना दुकान पर काम करता था। सोमवार को वह अपने दोस्त के साथ किसी काम से लाटघाट आया था। घर लौटते समय रास्ते में हादसे का शिकार हो गया।



किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।



किसी ने नहीं पहना था हेलमेट

थाना प्रभारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि हादसे के समय दोनों बाइकों पर सवार किसी भी व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम समेत अन्य आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।