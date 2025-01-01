Azamgarh News: प्राकृतिक रंगों से सजी रंगोली बनी आकर्षण का केंद्र

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तैयार रंगोली में फूल, प्राकृतिक रंग, विभिन्न प्रकार के अनाज, मिट्टी समेत अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल किया गया। इसमें भारत का मानचित्र, राष्ट्रीय प्रतीक, जनकल्याणकारी योजनाओं, मातृ-शिशु पोषण और विकसित भारत-2047 जैसे विषयों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया।रंगोली का अवलोकन प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर, पूर्व सांसद नीलम सोनकर और पूर्व विधायक वंदना सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया।उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और कलाकारों के सृजन की सराहना की। उपायुक्त रोजगार डॉ. आराधना त्रिपाठी ने बताया कि रंगोली निर्माण में महिलाओं की सामूहिक रचनात्मकता और सहभागिता देखने को मिली। आयोजन ने कला प्रदर्शन के साथ महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का संदेश भी दिया। प्राकृतिक सामग्री से तैयार रंगोली लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही।0000पीआरडी जवानों ने निकाली बाइक रैलीसेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह के नेतृत्व में पीआरडी जवानों ने हरिऔध कला केंद्र से नरौली तक बाइक रैली एवं सेवा संकल्प कलश यात्रा निकाली। रैली को अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्ण गणवेश और हेलमेट में अनुशासित ढंग से निकली रैली में जवानों ने सुरक्षा, स्वच्छता और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। नरौली में रैली के समापन पर अधिकारियों व जवानों को आत्मनिर्भर भारत की शपथ दिलाई गई।