Azamgarh News: प्राकृतिक रंगों से सजी रंगोली बनी आकर्षण का केंद्र
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:14 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:14 AM IST
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सेवा संकल्प अभियान-2026 के तहत बुधवार को हरिऔध कला प्रांगण में ‘सेवा के रंग, राष्ट्र के संग’ थीम पर भव्य रंगोली सजाई गई। स्वयं सहायता समूह की दीदियों, महिलाओं, विद्यार्थियों और स्थानीय कलाकारों ने प्राकृतिक रंगों व सामग्री से रंगोली को आकर्षक स्वरूप दिया। रंगोली में सेवा, स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण, पोषण और विकसित भारत का संदेश उकेरा गया।
तैयार रंगोली में फूल, प्राकृतिक रंग, विभिन्न प्रकार के अनाज, मिट्टी समेत अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल किया गया। इसमें भारत का मानचित्र, राष्ट्रीय प्रतीक, जनकल्याणकारी योजनाओं, मातृ-शिशु पोषण और विकसित भारत-2047 जैसे विषयों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया।
रंगोली का अवलोकन प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर, पूर्व सांसद नीलम सोनकर और पूर्व विधायक वंदना सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया।
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उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और कलाकारों के सृजन की सराहना की। उपायुक्त रोजगार डॉ. आराधना त्रिपाठी ने बताया कि रंगोली निर्माण में महिलाओं की सामूहिक रचनात्मकता और सहभागिता देखने को मिली। आयोजन ने कला प्रदर्शन के साथ महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का संदेश भी दिया। प्राकृतिक सामग्री से तैयार रंगोली लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही।
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पीआरडी जवानों ने निकाली बाइक रैली
सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह के नेतृत्व में पीआरडी जवानों ने हरिऔध कला केंद्र से नरौली तक बाइक रैली एवं सेवा संकल्प कलश यात्रा निकाली। रैली को अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्ण गणवेश और हेलमेट में अनुशासित ढंग से निकली रैली में जवानों ने सुरक्षा, स्वच्छता और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। नरौली में रैली के समापन पर अधिकारियों व जवानों को आत्मनिर्भर भारत की शपथ दिलाई गई।
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तैयार रंगोली में फूल, प्राकृतिक रंग, विभिन्न प्रकार के अनाज, मिट्टी समेत अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल किया गया। इसमें भारत का मानचित्र, राष्ट्रीय प्रतीक, जनकल्याणकारी योजनाओं, मातृ-शिशु पोषण और विकसित भारत-2047 जैसे विषयों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया।
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रंगोली का अवलोकन प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर, पूर्व सांसद नीलम सोनकर और पूर्व विधायक वंदना सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया।
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उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और कलाकारों के सृजन की सराहना की। उपायुक्त रोजगार डॉ. आराधना त्रिपाठी ने बताया कि रंगोली निर्माण में महिलाओं की सामूहिक रचनात्मकता और सहभागिता देखने को मिली। आयोजन ने कला प्रदर्शन के साथ महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी का संदेश भी दिया। प्राकृतिक सामग्री से तैयार रंगोली लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही।
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पीआरडी जवानों ने निकाली बाइक रैली
सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला युवा कल्याण अधिकारी सुल्तान सिंह के नेतृत्व में पीआरडी जवानों ने हरिऔध कला केंद्र से नरौली तक बाइक रैली एवं सेवा संकल्प कलश यात्रा निकाली। रैली को अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्ण गणवेश और हेलमेट में अनुशासित ढंग से निकली रैली में जवानों ने सुरक्षा, स्वच्छता और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। नरौली में रैली के समापन पर अधिकारियों व जवानों को आत्मनिर्भर भारत की शपथ दिलाई गई।