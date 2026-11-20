आजमगढ़ जिले के जीयनपुर थाना क्षेत्र के जोलहापुर गांव के पास शुक्रवार की भोर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस, दो प्रतिबंधित पशु (गाय), एक बछड़ा, अर्टिगा कार, मोटरसाइकिल और पशुओं के कटान में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए।

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एसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जीयनपुर पुलिस शुक्रवार को तड़के क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि जोलहापुर गांव के पास कुछ लोग प्रतिबंधित पशुओं को चोरी कर उनका वध करने और मांस की बिक्री व परिवहन की तैयारी में हैं। सूचना पर थानाध्यक्ष संजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर दी।पुलिस से घिरता देख आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। आत्मसमर्पण की चेतावनी के बाद भी आरोपियों ने दोबारा गोली चलाने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें सालिम (24) निवासी अशरफपुर के दाहिने पैर में गोली लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे और उसके तीन अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी प्रतिबंधित पशुओं की चोरी कर सुनसान स्थानों पर ले जाकर उनका अवैध कटान करते थे। शुक्रवार को भी वे दो गाय और एक बछड़े को वध के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने तीनों पशुओं को सकुशल जीवित बरामद कर लिया। घायल सालिम को उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट ने पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए।