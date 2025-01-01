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Azamgarh News: वन्य जीव संरक्षण से ही होगा प्रकृति का संतुलन

Sat, 03 Oct 2026 12:26 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:26 AM IST
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Nature's balance can be maintained only through wildlife conservation.
कंपोजिट विद्यालय अंबारी में वन्य जीव सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद बच्चे। संवाद
कंपोजिट विद्यालय अंबारी में शुक्रवार को वन्य जीव सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, जैव विविधता और प्रकृति के संतुलन का महत्व बताया गया।
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वन्यजीव वैज्ञानिक मुंबई के डॉ. शाह मोहम्मद बेलाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है। जल, जंगल, जमीन, वनस्पतियों और वन्यजीवों का संरक्षण जरूरी है। प्रकृति में प्रत्येक जीव की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
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किसी एक प्रजाति के विलुप्त होने या संख्या में कमी आने से खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से जंगलों और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने, जलस्रोतों को स्वच्छ रखने तथा अनावश्यक पेड़ कटान रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया।
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कहा कि आज के विद्यार्थी ही भविष्य के पर्यावरण प्रहरी हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने वन्यजीवों, पेड़-पौधों और प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक राजेश यादव, मधुसूदन यादव, मोहम्मद शाहिद, दिनेश यादव, भरद्वाज सिंह, इस्मिता यादव और प्रतिमा यादव आदि मौजूद रहे।
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