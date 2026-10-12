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Azamgarh News: लालमणि अध्यक्ष, राम नवल सचिव, आत्मा पांडेय बने उपाध्यक्ष

Mon, 12 Oct 2026 01:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:04 AM IST
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Lalmani became President, Ram Naval Secretary, and Atma Pandey Vice-President.
बूढ़नपुर। तहसील क्षेत्र के नगवा गांव में रविवार को सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद दुबे का कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान संगठन के विस्तार और समाज के हितों पर चर्चा हुई।
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संगठन में लालमणि पांडेय को ग्राम पंचायत अध्यक्ष, राम नवल पांडेय को सचिव और आत्मा पांडेय को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद दुबे ने कहा कि समाज के हितों की रक्षा के लिए एकजुटता और संगठन का विस्तार जरूरी है। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम नवल पांडेय ने की। आयोजक त्रिभुवन नाथ पांडेय ने आभार जताया। इस अवसर पर शैलेंद्र चौबे उर्फ डब्ल्यू, रविकांत तिवारी, बृजेश मिश्रा, बृजमोहन पांडेय, कृष्णानंद पांडेय, उमानाथ पांडेय, राजीव पांडेय और आजाद उर्फ गोलू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
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