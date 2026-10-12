Azamgarh News: महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने पर जोर

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फूलपुर। ग्राम पंचायत मानपुर हथ मनौरा में रविवार को ‘गांव की समस्या, गांव में समाधान’ विषय पर चौपाल आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता बीडीओ फूलचंद सरोज ने की। चौपाल में बीडीओ ने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और संबंधित कर्मचारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन पर जोर दिया। साथ ही अधिक से अधिक महिलाओं से समूह बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। इस मौके पर ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद