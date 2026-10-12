Azamgarh News: बाजार में निकली श्रीराम-सीता की भव्य शोभायात्रा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:10 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:10 AM IST
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देवगांव। बाजार की ऐतिहासिक रामलीला के प्रथम दिन रविवार की शाम भगवान श्रीराम और माता सीता की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। श्रीरामलीला सेवा संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार साहू के नेतृत्व में भगवान श्रीराम और माता सीता को रथ पर विराजमान कर पूरे बाजार में भ्रमण कराया गया।
शोभायात्रा में डीजे, ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हुए। भगवान श्रीराम और माता सीता के दर्शन के लिए बाजार में जगह-जगह लोगों की भीड़ जुटी रही। महिलाओं ने सड़क के किनारे खड़े होकर प्रभु श्रीराम और माता सीता के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। पूरे बाजार में भक्तिमय वातावरण बना रहा। शोभायात्रा के माध्यम से रामलीला के आयोजन को लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर अरुण चौरसिया, रोमी चौरसिया, गोलू सिंह, शिवबचन यादव आदि मौजूद थे।संवाद
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शोभायात्रा में डीजे, ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हुए। भगवान श्रीराम और माता सीता के दर्शन के लिए बाजार में जगह-जगह लोगों की भीड़ जुटी रही। महिलाओं ने सड़क के किनारे खड़े होकर प्रभु श्रीराम और माता सीता के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। पूरे बाजार में भक्तिमय वातावरण बना रहा। शोभायात्रा के माध्यम से रामलीला के आयोजन को लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर अरुण चौरसिया, रोमी चौरसिया, गोलू सिंह, शिवबचन यादव आदि मौजूद थे।संवाद
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