Azamgarh News: नहर की लाइनिंग से थमेगी कटान, किसानों को मिलेगी राहत

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विभाग के सहायक अभियंता रितेश कुमार सिंह ने बताया कि सहनुडीह-बड़गहन के अलावा जौनपुर जिले के मेहरावां में भी नहर की शीशी लाइनिंग कराई जा रही है। इससे नहर की मजबूती बढ़ेगी और पानी के बहाव के दौरान टूटने की आशंका कम होगी। जूनियर इंजीनियर आलोक नाथ ने बताया कि कार्य विभागीय अधिकारियों की देखरेख में कराया जा रहा है। इसे निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास है, जिससे सिंचाई के सीजन में किसानों को परेशानी न हो। इस दौरान मेठ राधेश्याम, इंदल राजभर, ठेकेदार सुरेंद्र सिंह चौहान, ग्राम प्रधान राकेश मौर्य, विनोद राय, जोगेंद्र राय, विनोद सिंह, संजय सिंह, शशिधर तिवारी और करुणाकांत राय सहित स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

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ठेकमा। नहर टूटने और पानी के बहाव में बाधा से परेशान किसानों के लिए राहत की उम्मीद जगी है। शारदा सहायक खंड-23 के सहनुडीह-बड़गहन स्थित रजवाहा नहर की शीशी लाइनिंग का काम शुरू हो गया है। शासन से इसके लिए 1.42 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कार्य पूरा होने से नहर मजबूत होगी और पानी के रिसाव व कटान की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने एक माह के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है, ताकि गेहूं की सिंचाई के समय किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके।