Azamgarh News: गुरुकुल ने छत्रपति क्रिकेट अकादमी को 97 रनों से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुरुकुल क्रिकेट अकादमी की टीम 24 ओवर में 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम के लिए यशवर्धन ने शानदार 92 रनों की पारी खेली, जबकि हर्षवर्धन ने 28 और जेमांश ने 26 रनों का अहम योगदान दिया।छत्रपति क्रिकेट अकादमी की ओर से गेंदबाजी में आर्यन और अकारा ने 3-3 विकेट तथा सैफ ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी छत्रपति क्रिकेट अकादमी की टीम 81 रनों पर ही सिमट गई। टीम के लिए इशांत ने सर्वाधिक 19 रन बनाए।गुरुकुल की ओर से गेंदबाजी में रूपा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, जबकि शिवम और हर्षवर्धन को 2-2 विकेट मिले। शानदार बल्लेबाजी के लिए यशवर्धन (92 रन) को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में अंपायर की भूमिका निखिल और राजा ने निभाई।