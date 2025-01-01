फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Gurukul defeated Chhatrapati Cricket Academy by 97 runs.

Azamgarh News: गुरुकुल ने छत्रपति क्रिकेट अकादमी को 97 रनों से हराया

Wed, 14 Oct 2026 12:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Gurukul defeated Chhatrapati Cricket Academy by 97 runs.
बिलरियागंज के बगवार में क्रिकेट खेलते ​खिलाड़ी। स्रोत-आयोजक
बिलरियागंज क्षेत्र के बगवार में आयोजित सरोज कप का दूसरा मुकाबला मंगलवार को बगवार क्रिकेट अकादमी के मैदान पर खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में गुरुकुल क्रिकेट अकादमी ने छत्रपति क्रिकेट अकादमी को 97 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया।
विज्ञापन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुरुकुल क्रिकेट अकादमी की टीम 24 ओवर में 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम के लिए यशवर्धन ने शानदार 92 रनों की पारी खेली, जबकि हर्षवर्धन ने 28 और जेमांश ने 26 रनों का अहम योगदान दिया।
विज्ञापन

छत्रपति क्रिकेट अकादमी की ओर से गेंदबाजी में आर्यन और अकारा ने 3-3 विकेट तथा सैफ ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी छत्रपति क्रिकेट अकादमी की टीम 81 रनों पर ही सिमट गई। टीम के लिए इशांत ने सर्वाधिक 19 रन बनाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

गुरुकुल की ओर से गेंदबाजी में रूपा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, जबकि शिवम और हर्षवर्धन को 2-2 विकेट मिले। शानदार बल्लेबाजी के लिए यशवर्धन (92 रन) को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में अंपायर की भूमिका निखिल और राजा ने निभाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed