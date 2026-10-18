Azamgarh News: पीडीए पंचायत में आरक्षण, महंगाई और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:41 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:41 AM IST
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वासेपुर डढ़वा गांव में समाजवादी पार्टी की ओर से आयोजित पीडीए पंचायत में ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने सरकार पर आरक्षण की अनदेखी, महंगाई बढ़ाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। पंचायत में बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं और युवा शामिल हुए।
चंद्रशेखर यादव ने कहा कि सरकारी नीतियों से युवाओं के भविष्य और वंचित वर्गों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने विभिन्न भर्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है।
पंचायत चुनाव के मुद्दे पर हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए उन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सपा की प्राथमिकता बंद परिषदीय विद्यालयों को दोबारा खुलवाना और शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करना होगी।
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उन्होंने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनेगी। साथ ही बेहतर सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुजुर्गों व महिलाओं के सम्मानजनक जीवन का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे।
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चंद्रशेखर यादव ने कहा कि सरकारी नीतियों से युवाओं के भविष्य और वंचित वर्गों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने विभिन्न भर्तियों में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई से आम जनता परेशान है।
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पंचायत चुनाव के मुद्दे पर हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए उन्होंने पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सपा की प्राथमिकता बंद परिषदीय विद्यालयों को दोबारा खुलवाना और शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती सुनिश्चित करना होगी।
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उन्होंने दावा किया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की सरकार बनेगी। साथ ही बेहतर सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुजुर्गों व महिलाओं के सम्मानजनक जीवन का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे।