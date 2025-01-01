फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Following instructions from Khushi, who served as DM for a day, the Health Department took action.

Azamgarh News: एक दिन की डीएम बनीं खुशी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई

Sat, 17 Oct 2026 12:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Following instructions from Khushi, who served as DM for a day, the Health Department took action.
खरिहानी बाजार में ​क्लीनिक को सील करते डिप्टी सीएमओ डॉ. मोहनलाल
मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन की जिलाधिकारी बनीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्रा खुशी सिंह के जनता दर्शन में आई शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। खरिहानी बाजार में संचालित अपंजीकृत डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया।
विज्ञापन

जनता दर्शन कक्ष में आम नागरिकों की समस्याएं सुनने के दौरान खरिहानी निवासी शिवकुमार मौर्य ने क्षेत्र में अवैध क्लिनिक संचालित होने की शिकायत की थी। एक दिन की डीएम ने शिकायत को सीएमओ कार्यालय भेजकर जांच व नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन

इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने शुक्रवार को जांच के लिए टीम खरिहानी बाजार भेजी। टीम में डिप्टी सीएमओ व नोडल अधिकारी, निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान डॉ. मोहनलाल और पटल सहायक धीरेंद्र शुक्ल शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

निरीक्षण के दौरान संबंधित भवन के एक हिस्से में आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार की व्यवस्था पंजीकृत पाई गई, जिसे निर्धारित मानकों के अनुरूप होने के कारण संचालित रहने दिया गया।
वहीं, भवन के अंदरूनी हिस्से में ‘दांत का अस्पताल’ नाम से संचालित डेंटल क्लिनिक आवश्यक पंजीकरण के अभाव में चलता पाया गया। वहां बीडीएस का बोर्ड लगा था, लेकिन संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं पाया गया।

निरीक्षण के समय क्लिनिक में कोई मरीज मौजूद नहीं था। जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपंजीकृत डेंटल क्लिनिक को सील कर दिया। इस संबंध में सीएमओ ने कहा कि निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित पंजीकरण जरूरी है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed