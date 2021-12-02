Azamgarh News: पेड़ से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

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शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे राजेश घर से निकले थे। इसी दौरान तिरंगा चौराहे से अंदर रामजानकी मंदिर से लगभग 50 मीटर दूर जंगल में उनका शव पेड़ से लटका मिला।जंगल की ओर गए एक व्यक्ति की नजर शव पर पड़ी तो उसने थाना प्रभारी के सीयूजी नंबर पर फोन कर सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस और फोरेंसिक टीम शाम करीब 4:30 बजे घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाने के साथ जांच-पड़ताल की।थाना प्रभारी आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि राजेश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पूर्व में भी वह जहरीला पदार्थ खाने और गहरे तालाब में डूबकर जान देने का प्रयास कर चुके थे। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा।