Azamgarh News: नौ महीने में कटे 22 लाख नौ हजार 256 वाहनों के चालान, फिर भी नहीं सुधरे, सड़क पर जान से खिलवाड़

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

अभी दो दिन पहले मुबारकपुर में ट्रेलर से कुचलकर किशोरी की मौत हो गई थी। उस समय उसका नाबालिग भाई बाइक चला रहा था। ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिससे किशोरी की मौत हो गई और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के समय दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था।सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसके बावजूद कई वाहन चालक हेलमेट पहनने, निर्धारित संख्या में सवारी बैठाने और सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने जैसे जरूरी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।पुलिस की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाने और चालान काटने के बाद भी स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में सबसे अधिक चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने, तीन सवारी बैठाने और गलत पार्किंग के मामलों में काटे जाते हैं।10 मिनट में 90 बाइक गुजरीं, कई ने नहीं पहना था हेलमेटयातायात नियमों के पालन की स्थिति जानने के लिए शुक्रवार को सिधारी-नरौली मार्ग के तिराहे पर सुबह 11:00 से 11:10 बजे तक गुजरने वाले बाइक सवारों पर नजर रखी गई। इस दौरान कुल 90 बाइक गुजरीं। इनमें 55 बाइक चालक हेलमेट लगाए हुए थे। इनमें 15 ऐसे भी थे, जिनमें चालक ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन पीछे बैठे लोग बिना हेलमेट के थे। इसके अलावा 35 लोग बिना हेलमेट के बाइक चलाते मिले। कई बाइकों पर तीन लोग सवार थे।बिना हेलमेट 1,48,539 तो तीन सवारी में 14,385 के चालानसड़क पर कई बाइक सवार बिना हेलमेट के दिखाई देते हैं। कुछ लोग एक बाइक पर तीन या उससे अधिक सवारियां बैठाकर चलते हैं। यातायात पुलिस लगातार चेकिंग और जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन नियमों का उल्लंघन पूरी तरह नहीं रुक रहा है। अब तक बिना हेलमेट वाहन चलाने के मामले में 1,48,539 चालान किए जा चुके हैं, जबकि तीन सवारी बैठाने के मामले में भी 14,385 चालान काटे गए हैं।पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हेलमेट पहनना, निर्धारित संख्या में सवारी बैठाना और यातायात नियमों का पालन करना सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने के लिए जरूरी है।ट्रेलर से कुचलकर किशोरी की मौतकेस-1: मुबारकपुर के कटरा मोहल्ले में 14 अक्तूबर की सुबह स्कूल जा रही बाइक सवार छात्रा तहजीब (16) की ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसका नाबालिग भाई रेयाज (15) गंभीर रूप से घायल हो गया। पुरा रानी मोहल्ला निवासी तहजीब अपने चचेरे भाई रेयाज के साथ मुबारकपुर स्थित एक निजी स्कूल जा रही थी। सुबह करीब साढ़े सात बजे ओवरटेक करते समय बाइक अनियंत्रित हो गई थी।केस-2: झऊवां में गई थी दो युवकों की जानमेंहनगर के झऊवां गांव में नौ अक्तूबर को हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। यह हादसा रात करीब आठ बजे हुआ था। चार लोग एक वाहन से घर जा रहे थे। तभी झऊवां-बोंगरिया मार्ग पर वाहन अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढे में पलट गया। ग्रामीणों ने सभी को बाहर निकाला और गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी।केस-3: पेड़ से कार टकराने से तीन की हुई थी मौत15 सितंबर को फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के जगदीशपुर गांव के पास भोर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद पलट गई। इसमें कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। पंजाब नंबर की स्विफ्ट कार में नौ लोग सवार थे। सभी फूलपुर से सरायमीर की ओर जा रहे थे।585 सड़क हादसों में 319 की जा चुकी है जानजिले में जनवरी से सितंबर तक कुल 585 सड़क हादसे हुए हैं। इनमें 468 लोग घायल हुए, जबकि 319 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसों में हर महीने लोगों की मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन लोग सुरक्षित तरीके से यातायात करने के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं।जिले में माहवार कटे चालानमाह - हेलमेट चालान - तीन सवारी चालान - पार्किंग चालान - कुल चालानजनवरी - 18221 - 1380 - 5358 - 29384फरवरी - 15442 - 1280 - 3629 - 23458मार्च - 12066 - 1098 - 2799 - 17960अप्रैल - 11000 - 962 - 2250 - 16436मई - 20963 - 2186 - 4948 - 32722जून - 25392 - 2989 - 5414 - 38860जुलाई - 19170 - 1986 - 3277 - 27932अगस्त - 15223 - 1397 - 2813 - 23494सितंबर - 11062 - 1107 - 2164 - 19010इनमें होते हैं चालानबिना हेलमेट, बिना सीटबेल्ट, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, ओवरस्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, नशे में वाहन चलाना, रेड लाइट जंप करना, नंबर प्लेट संबंधी उल्लंघन, तीन सवारी बैठाना, बिना लाइसेंस वाहन चलाना, कम उम्र में वाहन चलाना, फिटनेस संबंधी उल्लंघन, मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाना और गलत पार्किंग।0000 वर्जनजिले में सुरक्षित यातायात के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसका असर है कि पिछली बार की अपेक्षा इस साल कम हादसे हुए हैं और घायलों की संख्या भी कम है। आगे भी जागरूकता अभियान जारी रहेगा। इसके बाद भी यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसका चालान किया जाएगा। -पंकज श्रीवास्तव, एसपी यातायात