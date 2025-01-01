Azamgarh News: भाई की सलामती के लिए टकटकी लगाए परिवार, डीएम से लगाई मदद की गुहार

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घटना के कई दिन बाद भी उपेंद्र का कोई पता नहीं चलने से परिवार के लोग सदमे में हैं। परिजन लगातार उनकी सलामती की खबर मिलने का इंतजार कर रहे हैं।बृहस्पतिवार को सिधारी थाना क्षेत्र के मुहम्मदल्ला गांव निवासी रविंद्र यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि उनके छोटे भाई उपेंद्र यादव सेना की 5 ग्रेनेडियर यूनिट में हवलदार के पद पर तैनात हैं।समाचार पत्रों और न्यूज के माध्यम से परिवार को जानकारी मिली कि 14 अगस्त को दिबांग वैली में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पशुपानी आर्मी कैंप बह गया। इस हादसे में उपेंद्र यादव सहित अन्य जवानों के लापता होने की जानकारी मिली।परिजनों के मुताबिक घटना के बाद से उपेंद्र से किसी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके मोबाइल नंबर पर लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फोन नहीं लग रहा है।परिवार को न तो उपेंद्र के संबंध में कोई जानकारी मिल पा रही है और न ही आधिकारिक तौर पर स्थिति स्पष्ट हो सकी है। इससे परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रविंद्र यादव ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि पूरा परिवार सदमे में है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई कराने और हवलदार उपेंद्र यादव के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है।