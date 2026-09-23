Azamgarh News: नई रेट सूची पर मंथन, पैदल मार्च निकाल एकजुटता का दिया संदेश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:53 AM IST
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बरदह। ठेकमा ब्लाक के ग्राम पंचायत भीरा स्थित पंचायत भवन में मंगलवार को भारतीय नाई सविता सलमानी महासभा की बैठक जिलाध्यक्ष रमेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें समाज की सामाजिक और आर्थिक प्रगति, शिक्षा तथा संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई।
पदाधिकारियों ने हजामती कार्य की नई रेट सूची पर भी विचार-विमर्श किया। तय किया गया कि समाज के सभी लोग निर्धारित रेट सूची का पालन करते हुए एकजुटता बनाए रखेंगे और समाज के उत्थान के लिए प्रयास करेंगे। बैठक के बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भीरा बाजार में पैदल मार्च निकाला। मार्च के माध्यम से समाज में एकता, हक और सम्मान का संदेश दिया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष ठेकमा गुलाब शर्मा, तहसील अध्यक्ष लालगंज डॉ. रमेश, जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल शर्मा, सावन शर्मा, कमालुद्दीन समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। संवाद
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पदाधिकारियों ने हजामती कार्य की नई रेट सूची पर भी विचार-विमर्श किया। तय किया गया कि समाज के सभी लोग निर्धारित रेट सूची का पालन करते हुए एकजुटता बनाए रखेंगे और समाज के उत्थान के लिए प्रयास करेंगे। बैठक के बाद पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भीरा बाजार में पैदल मार्च निकाला। मार्च के माध्यम से समाज में एकता, हक और सम्मान का संदेश दिया गया। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष ठेकमा गुलाब शर्मा, तहसील अध्यक्ष लालगंज डॉ. रमेश, जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल शर्मा, सावन शर्मा, कमालुद्दीन समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। संवाद
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