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Azamgarh News: उपस्थिति पंजिका गायब मिलने पर सीएमओ सख्त, प्राथमिकी के निर्देश

Mon, 12 Oct 2026 01:05 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:05 AM IST
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CMO takes a tough stance after attendance register goes missing; orders FIR.
मेंहनगर। जिगनी (जयनगर) स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उपस्थिति पंजिका गायब मिलने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नन्कू वर्मा ने कड़ी नाराजगी जताई। शनिवार को स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे सीएमओ ने संबंधित प्रभारी डॉ. अखिलेश कुमार को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। कार्रवाई के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई।
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स्वास्थ्य केंद्र की उपस्थिति पंजिका कई दिनों से गायब होने की चर्चा थी। इस संबंध में मेंहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. जैनेंद्र मिश्रा ने सीएमओ को जानकारी दी थी। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे सीएमओ ने जांच की तो पंजिका नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली और मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। वहीं, एक कर्मचारी ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर पंजिका गायब होने के मामले में एक चिकित्सक पर संदेह जताया। कर्मचारी का दावा है कि संबंधित चिकित्सक की अनुपस्थिति को लेकर पहले भी कार्रवाई की गई थी। हालांकि, पंजिका गायब होने में उनकी भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सीएमओ के निर्देश के बाद अब मामले में पुलिस कार्रवाई और विभागीय जांच के जरिये पंजिका गायब होने के कारणों तथा जिम्मेदारी तय होने की उम्मीद है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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