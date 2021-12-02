Azamgarh News: बालक को सांप ने डसा, झाड़फूंक में समय गंवाया, मौत
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:30 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:30 AM IST
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मेंहनगर थाना क्षेत्र के देवईत गांव में बृहस्पतिवार सुबह सर्पदंश से नौ वर्षीय बालक की मौत हो गई। परिजन बालक को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़फूंक के लिए गाजीपुर के अमवां स्थित सत्ती स्थान ले गए।
वहां उसकी हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। देवईत गांव निवासी सुनील कुमार का नौ वर्षीय पुत्र विनीत कुमार बुधवार रात चारपाई पर सोया था। बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे सांप ने उसे डस लिया।
सर्पदंश के बाद विनीत जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। पिता सांप को पकड़ने या मारने का प्रयास करते, इससे पहले ही वह भाग गया। सुनील कुमार ने बताया कि सर्पदंश के बाद विनीत की हालत बिगड़ने लगी।
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इसके बावजूद उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़फूंक कराने के लिए गाजीपुर के अमवां स्थित सत्ती स्थान ले जाया गया। वहां उसकी हालत और बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया।
बालक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मां संगीता का रो-रोकर बुरा हाल है।
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वहां उसकी हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। देवईत गांव निवासी सुनील कुमार का नौ वर्षीय पुत्र विनीत कुमार बुधवार रात चारपाई पर सोया था। बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे सांप ने उसे डस लिया।
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सर्पदंश के बाद विनीत जोर-जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। पिता सांप को पकड़ने या मारने का प्रयास करते, इससे पहले ही वह भाग गया। सुनील कुमार ने बताया कि सर्पदंश के बाद विनीत की हालत बिगड़ने लगी।
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इसके बावजूद उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़फूंक कराने के लिए गाजीपुर के अमवां स्थित सत्ती स्थान ले जाया गया। वहां उसकी हालत और बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया।
बालक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मां संगीता का रो-रोकर बुरा हाल है।