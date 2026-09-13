Azamgarh News: सेवा संकल्प अभियान से गांव-गांव पहुंचेगी भाजपा, मिली जिम्मेदारी

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मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान के तहत पार्टी 13 बिंदुओं पर कार्य करेगी। इनमें आशीर्वाद का दिया, 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत, नमो सेवा गाथा, आंगन का उत्सव, कहानी बदलाव की, विकसित भारत संकल्प यात्रा, सेवा ज्योति यात्रा, बड़नगर से वाराणसी, सेवा मेरा योगदान, सेवा हेतु अभियान, सरकार आपके द्वार, रंगोली राष्ट्र, राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज और जनसेवक महाकुंभ शामिल हैं।मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार विकास और रोजगार के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित कर रही है।भाजपा नेता मनीष कुमार मिश्र ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। इस दौरान पारितोष जायसवाल, फागू सोनकर, सूर्य प्रताप सिंह, रमेश गुप्ता, रमाशंकर पांडेय, शैलेश चौहान, शिवजीत चौहान, विनोद नायक, यशवंत सिंह प्रधान, विशाल ओझा, विशाल सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।