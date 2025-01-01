Azamgarh News: इयर बैक की समस्या पर एबीवीपी का प्रदर्शन, तीन दिन का अल्टीमेटम

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विभाग संयोजक गौरव प्रताप शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। साथ ही समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को तीन दिन का समय दिया।गौरव प्रताप शर्मा ने आरोप लगाया कि परीक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। रिजल्ट में त्रुटियों के कारण कई छात्रों का एक साल खराब होने की स्थिति बन गई है।उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मामले में तत्काल सुधार किया जाना चाहिए। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि तीन दिन के भीतर इयर बैक की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय परिसर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री सात्विक श्रीवास्तव, आलोक मिश्रा, शिवम गोस्वामी, सितारा कुमारी और अनुराग गोस्वामी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।