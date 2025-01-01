Azamgarh News: श्रीकृष्ण की बरही पर मंदिरों में गूंजे भजन-कीर्तन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:02 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:02 AM IST
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जिले के मंदिरों में भगवान श्रीकृष्ण की बरही धूमधाम से मनाई गई। शाम को भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान हुए। श्रद्धालुओं ने भगवान से सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
शहर से सटे मोजरापुर स्थित बाबा पांडेश्वर नाथ मंदिर में श्रीकृष्ण की बरही मनाई गई। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था।
आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। पूरा परिसर भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों से गूंज उठा।
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भजन-कीर्तन के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर रामचंद्र यादव, संजय यादव, राणा मौजूद रहे।
बूढ़नपुर: चौक स्थित राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में श्रीकृष्ण की बरही पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद भगवान श्रीकृष्ण की झांकी निकाली गई। गाजे-बाजे के साथ निकली झांकी में बच्चे भगवान के विभिन्न स्वरूपों की वेशभूषा में रथों पर सवार होकर शामिल हुए। गुडलक सिंह, अनिल पांडेय मौजूद रहे।
अतरौलिया: कस्बा स्थित प्राचीन शिवाला मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद मंगलवार देर रात बरही के अवसर पर भंडारे और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन-पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से देर रात तक मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जुटी रही। भजन-कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। इस मौके पर प्रशांत निषाद, सुग्रीव मौजूद रहे।
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शहर से सटे मोजरापुर स्थित बाबा पांडेश्वर नाथ मंदिर में श्रीकृष्ण की बरही मनाई गई। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था।
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आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। भक्ति गीतों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। पूरा परिसर भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों से गूंज उठा।
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भजन-कीर्तन के बाद मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर रामचंद्र यादव, संजय यादव, राणा मौजूद रहे।
बूढ़नपुर: चौक स्थित राधा-कृष्ण मंदिर परिसर में श्रीकृष्ण की बरही पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद भगवान श्रीकृष्ण की झांकी निकाली गई। गाजे-बाजे के साथ निकली झांकी में बच्चे भगवान के विभिन्न स्वरूपों की वेशभूषा में रथों पर सवार होकर शामिल हुए। गुडलक सिंह, अनिल पांडेय मौजूद रहे।
अतरौलिया: कस्बा स्थित प्राचीन शिवाला मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के बाद मंगलवार देर रात बरही के अवसर पर भंडारे और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन-पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से देर रात तक मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जुटी रही। भजन-कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालु भजनों पर झूमते नजर आए। इस मौके पर प्रशांत निषाद, सुग्रीव मौजूद रहे।