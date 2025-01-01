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Azamgarh News: योगासन प्रतियोगिता में आजमगढ़ को 19 पदक, छह बेटियों का नेशनल के लिए चयन

Sat, 17 Oct 2026 12:48 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:48 AM IST
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Azamgarh wins 19 medals at yoga competition; six girls selected for nationals
पदकों के साथ श्री बिहारी जी योगासन अकादमी के खिलाड़ी। स्रोत-विभाग
नगर के शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज में आयोजित 70वीं विद्यालयीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में आजमगढ़ मंडल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।
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प्रतियोगिता में मंडल ने कुल 19 पदक जीतकर ओवरऑल उपविजेता का खिताब हासिल किया। वहीं, अंडर-14 बालिका वर्ग की प्रथम राज्य ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। जिले की छह बेटियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है।
इस उपलब्धि में श्री बिहारी जी योगासन अकादमी के खिलाड़ियों का अहम योगदान रहा। अकादमी के खिलाड़ियों ने छह स्वर्ण, तीन रजत और दो कांस्य पदक जीते। ऋषिका और स्पर्श को स्टेट बेस्ट प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
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अंडर-14 आर्टिस्टिक पेयर में जाह्नवी और पहल, अंडर-14 रिदमिक पेयर में अंजलि और जाह्नवी, अंडर-17 रिदमिक पेयर में माही और अर्पिता तथा अंडर-19 रिदमिक पेयर में पूजा और संजना की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता।
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वहीं, अंडर-14 आर्टिस्टिक सिंगल में जाह्नवी और अंडर-19 ट्रेडिशनल वर्ग में शौर्य ने रजत पदक हासिल किया। खिलाड़ियों की सफलता पर श्री बिहारी जी योगासन अकादमी के प्रबंधक संत प्रसाद अग्रवाल ने विजेताओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। संवाद
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