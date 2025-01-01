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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Azamgarh Division becomes the state football champion after defeating Lucknow.

Azamgarh News: लखनऊ को हराकर आजमगढ़ मंडल बना प्रदेश का फुटबॉल चैंपियन

Wed, 16 Sep 2026 01:02 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:02 AM IST
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Azamgarh Division becomes the state football champion after defeating Lucknow.
पुरस्कार के साथ ​खिलाड़ी। स्रोत- खेल विभाग
आगरा में आयोजित प्रदेशीय सब जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता में आजमगढ़ मंडल ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का खिताब अपने नाम कर लिया।
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खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के समन्वय से हुई प्रतियोगिता के फाइनल में आजमगढ़ ने स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को 2-1 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
लीग चरण में आजमगढ़ ने देवीपाटन को 4-0 से रौंदा। अंकुश पांडे ने दो और ऋतिक व मोहम्मद तक ने एक-एक गोल किया। बस्ती के खिलाफ मुकाबला 1-1 से बराबर रहा, जिसमें ऋतिक ने गोल दागा।
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इसके बाद सहारनपुर के खिलाफ आजमगढ़ ने गोलों की बारिश करते हुए 8-0 से बड़ी जीत दर्ज की। ऋतिक कुमार ने तीन, मोहम्मद उमर ने दो तथा अंकुश पांडे और विकास ने एक-एक गोल किया। अलीगढ़ के खिलाफ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा, जिसमें मोहम्मद उमर ने गोल किया।
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लीग में शानदार प्रदर्शन के दम पर आजमगढ़ ग्रुप में शीर्ष पर रहा। क्वार्टर फाइनल में आगरा को 1-0 से हराया। अंकुश पांडे ने निर्णायक गोल किया। सेमीफाइनल में वाराणसी को 3-1 से शिकस्त देकर टीम फाइनल में पहुंची।

खिताबी मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को 2-1 से हराकर आजमगढ़ ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। चैंपियन बनने पर जिला क्रीड़ा अधिकारी सिराजुद्दीन ने पूरी टीम, प्रशिक्षक रितेश दास और कोचिंग स्टाफ को फोन कर बधाई दी।
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