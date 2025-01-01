Azamgarh News: लखनऊ को हराकर आजमगढ़ मंडल बना प्रदेश का फुटबॉल चैंपियन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:02 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
आगरा में आयोजित प्रदेशीय सब जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता में आजमगढ़ मंडल ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का खिताब अपने नाम कर लिया।
खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के समन्वय से हुई प्रतियोगिता के फाइनल में आजमगढ़ ने स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को 2-1 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
लीग चरण में आजमगढ़ ने देवीपाटन को 4-0 से रौंदा। अंकुश पांडे ने दो और ऋतिक व मोहम्मद तक ने एक-एक गोल किया। बस्ती के खिलाफ मुकाबला 1-1 से बराबर रहा, जिसमें ऋतिक ने गोल दागा।
इसके बाद सहारनपुर के खिलाफ आजमगढ़ ने गोलों की बारिश करते हुए 8-0 से बड़ी जीत दर्ज की। ऋतिक कुमार ने तीन, मोहम्मद उमर ने दो तथा अंकुश पांडे और विकास ने एक-एक गोल किया। अलीगढ़ के खिलाफ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा, जिसमें मोहम्मद उमर ने गोल किया।
विज्ञापन
लीग में शानदार प्रदर्शन के दम पर आजमगढ़ ग्रुप में शीर्ष पर रहा। क्वार्टर फाइनल में आगरा को 1-0 से हराया। अंकुश पांडे ने निर्णायक गोल किया। सेमीफाइनल में वाराणसी को 3-1 से शिकस्त देकर टीम फाइनल में पहुंची।
खिताबी मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को 2-1 से हराकर आजमगढ़ ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। चैंपियन बनने पर जिला क्रीड़ा अधिकारी सिराजुद्दीन ने पूरी टीम, प्रशिक्षक रितेश दास और कोचिंग स्टाफ को फोन कर बधाई दी।
विज्ञापन
खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के समन्वय से हुई प्रतियोगिता के फाइनल में आजमगढ़ ने स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को 2-1 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।
लीग चरण में आजमगढ़ ने देवीपाटन को 4-0 से रौंदा। अंकुश पांडे ने दो और ऋतिक व मोहम्मद तक ने एक-एक गोल किया। बस्ती के खिलाफ मुकाबला 1-1 से बराबर रहा, जिसमें ऋतिक ने गोल दागा।
विज्ञापन
इसके बाद सहारनपुर के खिलाफ आजमगढ़ ने गोलों की बारिश करते हुए 8-0 से बड़ी जीत दर्ज की। ऋतिक कुमार ने तीन, मोहम्मद उमर ने दो तथा अंकुश पांडे और विकास ने एक-एक गोल किया। अलीगढ़ के खिलाफ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा, जिसमें मोहम्मद उमर ने गोल किया।
विज्ञापन
लीग में शानदार प्रदर्शन के दम पर आजमगढ़ ग्रुप में शीर्ष पर रहा। क्वार्टर फाइनल में आगरा को 1-0 से हराया। अंकुश पांडे ने निर्णायक गोल किया। सेमीफाइनल में वाराणसी को 3-1 से शिकस्त देकर टीम फाइनल में पहुंची।
खिताबी मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को 2-1 से हराकर आजमगढ़ ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। चैंपियन बनने पर जिला क्रीड़ा अधिकारी सिराजुद्दीन ने पूरी टीम, प्रशिक्षक रितेश दास और कोचिंग स्टाफ को फोन कर बधाई दी।