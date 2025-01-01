Azamgarh News: लखनऊ को हराकर आजमगढ़ मंडल बना प्रदेश का फुटबॉल चैंपियन

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खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ के समन्वय से हुई प्रतियोगिता के फाइनल में आजमगढ़ ने स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को 2-1 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।लीग चरण में आजमगढ़ ने देवीपाटन को 4-0 से रौंदा। अंकुश पांडे ने दो और ऋतिक व मोहम्मद तक ने एक-एक गोल किया। बस्ती के खिलाफ मुकाबला 1-1 से बराबर रहा, जिसमें ऋतिक ने गोल दागा।इसके बाद सहारनपुर के खिलाफ आजमगढ़ ने गोलों की बारिश करते हुए 8-0 से बड़ी जीत दर्ज की। ऋतिक कुमार ने तीन, मोहम्मद उमर ने दो तथा अंकुश पांडे और विकास ने एक-एक गोल किया। अलीगढ़ के खिलाफ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा, जिसमें मोहम्मद उमर ने गोल किया।लीग में शानदार प्रदर्शन के दम पर आजमगढ़ ग्रुप में शीर्ष पर रहा। क्वार्टर फाइनल में आगरा को 1-0 से हराया। अंकुश पांडे ने निर्णायक गोल किया। सेमीफाइनल में वाराणसी को 3-1 से शिकस्त देकर टीम फाइनल में पहुंची।खिताबी मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ को 2-1 से हराकर आजमगढ़ ने ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। चैंपियन बनने पर जिला क्रीड़ा अधिकारी सिराजुद्दीन ने पूरी टीम, प्रशिक्षक रितेश दास और कोचिंग स्टाफ को फोन कर बधाई दी।