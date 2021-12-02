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साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे और संबंधित रेल मंडलों से ट्रेन संचालन की व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार ट्रेन संख्या 05105 आजमगढ़ से रविवार 13 दिसंबर 2026 को दोपहर 3.30 बजे रवाना होगी।यह मऊ, भटनी, देवरिया सदर, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, रेवाड़ी, रींगस, फुलेरा और किशनगढ़ होते हुए अगले दिन सोमवार को रात 8.40 बजे अजमेर पहुंचेगी। रास्ते में निर्धारित स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव दिया गया है।वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 05106 मदार जंक्शन से बृहस्पतिवार 17 दिसंबर को रात 9.25 बजे रवाना होगी। यह किशनगढ़, फुलेरा, रींगस, रेवाड़ी, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर और मऊ होते हुए आजमगढ़ पहुंचेगी।वापसी में आजमगढ़ पहुंचने का समय रात 11.15 बजे निर्धारित किया गया है। ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव आजमगढ़ और द्वितीयक रखरखाव अजमेर में प्रस्तावित है। मंडल वाणिज्य निरीक्षक अखिलेश सिंह ने बताया कि हालांकि, अभी यह संचालन प्रस्तावित है। रेलवे बोर्ड की स्वीकृति और संबंधित रेल मंडलों से अनुमति मिलने के बाद ही अंतिम संचालन सुनिश्चित होगा।