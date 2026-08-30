फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   2.5 lakh women traveled for free on roadways buses in three days.

Azamgarh News: तीन दिनों में ढाई लाख महिलाओं ने की रोडवेज बसों से मुफ्त यात्रा

Sun, 30 Aug 2026 12:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
2.5 lakh women traveled for free on roadways buses in three days.
रोडवेज बस खड़ी होते भर गई एसी बस। संवाद
रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और उनके सहयात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई निःशुल्क बस यात्रा सुविधा का आजमगढ़ मंडल में बड़ी संख्या में लाभ उठाया गया।
विज्ञापन

बलिया, बेल्थरा, मऊ, दोहरीघाट, आजमगढ़, अंबेडकरनगर और शाहगंज समेत मंडल के सभी सात डिपो के अंतर्गत तीन दिनों में करीब ढाई लाख महिलाओं एवं उनके सहयात्रियों ने तीन करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की निःशुल्क यात्रा की।
क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज मनोज बाजपेई ने बताया कि 27 अगस्त को सातों डिपो के अंतर्गत 40,835 महिलाओं एवं सहयात्रियों ने निःशुल्क यात्रा की। इस दौरान यात्रा का किराया मूल्य करीब 36 लाख 10 हजार रुपये रहा।
विज्ञापन

इसी तरह 28 अगस्त को करीब 97 हजार महिलाओं एवं सहयात्रियों ने रोडवेज बसों से निःशुल्क यात्रा की, जिसका किराया मूल्य लगभग एक करोड़ 17 लाख रुपये रहा। वहीं 29 अगस्त की रात 12 बजे तक अनुमानित 88 हजार महिलाओं एवं सहयात्रियों ने निःशुल्क यात्रा की, जिसका किराया मूल्य करीब एक करोड़ 46 लाख रुपये रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस प्रकार 27 से 29 अगस्त तक तीन दिनों में कुल करीब ढाई लाख महिलाओं एवं उनके सहयात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ मिला। तीन दिनों में माफ किए गए किराये का कुल मूल्य तीन करोड़ रुपये से अधिक रहा। रक्षाबंधन पर सरकार की इस पहल से महिलाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाने वाली महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना भाई मानते हुए उनके प्रति आभार जताया। महिलाओं ने कहा कि रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर मायके जाने और अपने भाई-बहनों से मिलने के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा बहनों के लिए बड़ा उपहार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed