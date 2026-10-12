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Azamgarh News: 18 पहलवान राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित

Mon, 12 Oct 2026 11:57 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:57 PM IST
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18 wrestlers selected for the state-level competition.
सीनियर पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के लिए ट्रायल चयन में दांव-पेंच आजमाते ​खिलाड़ी। स्रोत-खेल विभा
उत्तर प्रदेश सीनियर पुरुष एवं महिला राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आजमगढ़ की टीम का चयन कर लिया गया है। जिला कुश्ती संघ ने रविवार को सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में चयन ट्रायल आयोजित किया। इस ट्रायल में कुल 18 पहलवानों को चुना गया।
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ये पहलवान फ्रीस्टाइल पुरुष, ग्रीको रोमन पुरुष और महिला वर्ग से हैं। चयनित खिलाड़ी 23 से 26 अक्तूबर तक गोरखपुर में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता मुरारी इंटर कॉलेज, सहजनवा में आयोजित होगी।
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इसका आयोजन उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ की ओर से किया जाएगा। चयन ट्रायल का शुभारंभ उपक्रीड़ा अधिकारी जयप्रकाश यादव ने किया। उन्होंने चयनित पहलवानों को शुभकामनाएं दीं।
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जयप्रकाश यादव ने उम्मीद जताई कि आजमगढ़ के खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अधिक से अधिक पदक जीतेंगे। वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करेंगे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन से जिले का नाम प्रदेश और देश में रोशन होना चाहिए।
इस अवसर पर मुन्ना यादव, सत्यवान यादव, रामवृक्ष यादव, इंद्रेश यादव, अमरजीत यादव, अरविंद कुमार, रागिनी यादव और गोपाल यादव मौजूद रहे। अन्य कुश्ती प्रेमी भी इस दौरान उपस्थित थे।

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चयनित खिलाड़ियों का विवरण
फ्रीस्टाइल पुरुष वर्ग में विवेक यादव (57 किलोग्राम) का चयन हुआ। आयुष (65 किलोग्राम), शिवम यादव (70 किलोग्राम) और अश्विनी कुमार सिंह (74 किलोग्राम) भी इस वर्ग में चुने गए। ग्रीको रोमन पुरुष वर्ग में सूरज (63 किलोग्राम) और दुर्गेश (67 किलोग्राम) को जगह मिली। विजय शंकर यादव (72 किलोग्राम), अमन (77 किलोग्राम) और शिवम यादव (87 किलोग्राम) भी इस वर्ग में चयनित हुए। महिला कुश्ती वर्ग में सुगंधा (50 किलोग्राम), प्रिया चौहान (53 किलोग्राम) और कंचन (55 किलोग्राम) को टीम में शामिल किया गया। जया विश्वकर्मा (65 किलोग्राम) और सेजल मौर्य (72 किलोग्राम) भी महिला टीम का हिस्सा हैं।
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