Auraiya News: जेसीज चौराहे से ब्लॉक गेट तक चलना दुश्वार, फुटपाथों पर अतिक्रमण

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अतिक्रमण हटाओ अभियान खत्म होते ही दुकानदार और ठेले वाले दोबारा अपना सामान फुटपाथों पर जमा लेते हैं। जेसीज चौराहे से लेकर ब्लॉक गेट तक फुटपाथ के दोनों ओर सब्जी और ठेली वालों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। इसके चलते सड़क बेहद सकरी हो गई हैं और आम राहगीरों का निकलना कठिन हो गया है, इससे रोजाना जाम की गंभीर समस्या बन रही है।नगर पालिका के सफाई निरीक्षक आशीष पांडेय ने बताया कि पालिका की ओर से लगातार अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में वृहद स्तर पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। यदि इसके बाद भी किसी ने सड़क या फुटपाथ पर दोबारा सामान लगाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।