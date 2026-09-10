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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Walking from Jaycees Crossing to Block Gate is difficult; footpaths are encroached upon.

Auraiya News: जेसीज चौराहे से ब्लॉक गेट तक चलना दुश्वार, फुटपाथों पर अतिक्रमण

Thu, 10 Sep 2026 12:15 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 10 Sep 2026 12:15 AM IST
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Walking from Jaycees Crossing to Block Gate is difficult; footpaths are encroached upon.
फुटपाथ पर लगी दुकानें। संवाद
औरैया। नगर पालिका प्रशासन आए दिन सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाता रहता है, लेकिन इसके बावजूद ठेले वाले और दुकानदार अपनी मनमर्जी से बाज नहीं आ रहे हैं।
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अतिक्रमण हटाओ अभियान खत्म होते ही दुकानदार और ठेले वाले दोबारा अपना सामान फुटपाथों पर जमा लेते हैं। जेसीज चौराहे से लेकर ब्लॉक गेट तक फुटपाथ के दोनों ओर सब्जी और ठेली वालों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। इसके चलते सड़क बेहद सकरी हो गई हैं और आम राहगीरों का निकलना कठिन हो गया है, इससे रोजाना जाम की गंभीर समस्या बन रही है।
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नगर पालिका के सफाई निरीक्षक आशीष पांडेय ने बताया कि पालिका की ओर से लगातार अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में वृहद स्तर पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा। यदि इसके बाद भी किसी ने सड़क या फुटपाथ पर दोबारा सामान लगाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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