Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Ultrasound services will soon begin at the Maternal and Child Hospital.

Auraiya News: मातृ शिशु अस्पताल में जल्द शुरू हो जाएगा अल्ट्रासाउंड

Sun, 15 Nov 2026 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Ultrasound services will soon begin at the Maternal and Child Hospital.
बिधूना। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बिधूना के मातृ शिशु अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच जल्द शुरू होने की उम्मीद है। यह मशीन करीब दो साल से शोपीस बनी हुई थी।
विज्ञापन

सोनोलॉजिस्ट डॉ. अभिचल पांडे ने पीसीपीएनडीटी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अब एनओसी मिलने का इंतजार है। डॉ. पांडे का स्थानांतरण पहले ही बिधूना के लिए हो चुका है। एनओसी मिलने के बाद उनकी तैनाती का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे मातृ शिशु अस्पताल में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन शुरू हो सकेगा। वर्तमान में मरीजों को निजी सेंटरों पर 600 से 700 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। सरकारी अस्पताल में यह जांच निशुल्क उपलब्ध होगी।
विज्ञापन

बिधूना क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को अब निजी सेंटरों पर नहीं जाना पड़ेगा। करीब दो साल से डॉक्टर सोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण मरीज इस सुविधा से वंचित थे। अब परीक्षा पास होने और एनओसी प्रक्रिया आगे बढ़ने से लोगों को जल्द राहत मिलेगी। सीएचसी अधीक्षक डॉ. बीपी शाक्य ने बताया कि विभाग से एनओसी मिलने के बाद डॉक्टर की तैनाती कर दी जाएगी। इससे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed