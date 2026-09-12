Auraiya News: राष्ट्रीय सचिव ने 2027 में सपा सरकार बनाने का दिलाया संकल्प

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राजाराम पाल ने कहा कि किसी भी समाज की हिस्सेदारी तभी मजबूत होती है, जब उसके लोग पार्टी के लिए खुलकर कार्य करते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सपा की रीति-नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने को कहा। सपा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। पीडीए समाज के अधिकार, सम्मान व हिस्सेदारी की लड़ाई मजबूत करने के लिए गांव-गांव जाकर संवाद स्थापित करना आवश्यक है। इस चौपाल में सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम, पल्लवी पाल, नरेंद्र पाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुमन दिवाकर समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे।प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रमसमाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 12 सितंबर, 2026 को औरैया शहर में रहेंगे। जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू ने बताया कि वह सुबह करीब 10 बजे औरैया पहुंचेंगे। 10 से दोपहर 12 बजे तक कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान संगठन की गतिविधियों, बूथ स्तर की तैयारियों और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद शहर के साईं मंदिर परिसर में विशाल पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा।