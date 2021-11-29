Auraiya News: गिरफ्तार आरोपियों की घटनास्थल पर नहीं मिली लोकेशन

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गांव कंचौसी निवासी नीतू तिवारी का मायका थाना क्षेत्र के गांव भियांपुर में है। आरोप है कि सोमवार रात करीब आठ बजे मायके से ससुराल जाते समय गांव के बाहर बाइक सवार तीन आरोपियों में एक ने उनपर फायर झोंक दिया था। गनीमत रही कि गोली उनके पेट से रगड़ते हुए निकली। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचा भाई अभिषेक तिवारी ने पुलिस को सूचना देते हुए घायल बहन को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। पूछताछ में महिला ने अपने देवर पंकज तिवारी, गांव भियांपुर निवासी शिवम व सागर पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया था। थाना पुलिस ने देर रात तीनों आरोपियों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को भी आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी रही।वारदात के बाद से अभी तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध मान रही है। सोमवार रात पुलिस की प्राथमिकी जांच में गांव में करीब पांच दिन पहले शराब पीने का विरोध करने पर घायल महिला के हिस्ट्रीशीटर भाई दुर्गेश तिवारी ने श्रीकृष्ण पर फायर झोंक दिया था। घटना के बाद मौके से भाग गया था।पुलिस उसकी तलाश में है। पुलिस पांच दिन पहले हुई फायरिंग की घटना को इस वारदात से जोड़कर छानबीन कर रही है। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।