Auraiya News: करंट से झुलसी छात्रा की उपचार के दौरान मौत

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क्षेत्र के गांव खेतुपुर निवासी हरिओम मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है। परिवार में पत्नी साधना के साथ दो बेटे हरवंश और हर्ष बाबू और इकलौती बेटी जाह्नवी थी। बेटी गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय में पांचवीं की छात्रा थी। वह पढ़ाई के साथ नवोदय की भी तैयारी कर रही थी। 28 अगस्त को अचानक पंखे में करंट आने से वह झुलस गई थी।परिजन गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां डॉक्टर ने उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया था। वहां उपचार के दौरान उसकी कानपुर में मौत हो गई। रविवार की शाम शव को सिकरोड़ी स्थित यमुना नदी में जल प्रवाहित कर दिया। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि परिजन की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है।(संवाद)