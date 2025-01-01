Auraiya News: शिव सिंह भारती बने भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के महामंत्री

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भाजपा नेता शिव सिंह भारती का संगठन में लंबा अनुभव रहा है। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के राष्ट्रीय पदाधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) में राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य और झारखंड प्रदेश के प्रभारी के रूप में भी दायित्व निभा चुके हैं।संगठन में उन्होंने औरैया जिले के जिला महामंत्री के पद पर भी कार्य किया है। हालांकि सर्वेश कठेरिया के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी टीम में वह शामिल नहीं हो सके थे। वर्तमान में भी पार्टी द्वारा दिए गए विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। उनके लंबे अनुभव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन्हें कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का महामंत्री नियुक्त किया है।भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। इसके अलावा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भुवन प्रकाश गुप्ता औरैया निवासी भी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। वह भी पार्टी के जिला महामंत्री व पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके हैं।